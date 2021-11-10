Відео з брифінгом опубліковане на сторінці Офісу президента України в Facebook.
Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу стосовно підсумків засідання сповістив, які питання розглядалися під час засідання. Порушили питання кризи на польсько-білоруському кордоні; питання забезпечення на ринку енергоресурсів; застосування персональних санкцій щодо осіб, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму; питання компаній, літаки яких пересуваються без дозволу України; контрабандистів, злодіїв у законі, кримінальних авторитетів; питання Роттердам+.
Олексій Данілов підбив підсумки стосовно позиції РНБО з питання мігрантів, які штурмують кордон Польщі з боку Білорусі. Зокрема, він у категоричній формі зреагував на пропозицію фракції Бундестагу скерувати нелегальних мігрантів до України.
10 листопада у Бундестазі обговорювали проблему залучення України до ситуації з нелегальними мігрантами. Зокрема, речник з питань зовнішньої політики фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмідт запропонував біженців, які наразі перебувають на кордоні з Польщею, скерувати до України.
“Ми розглядали пропозицію пана Шмідта – ми маємо зустрічку пропозицію до соціал-демократів із Німеччини взяти їх собі додому, по двоє, по троє, по п’ятеро осіб. З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них повинні дбати? Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що з цього приводу робити”, – відповів Олексій Данілов.
Секретар РНБО також заявив, що напередодні вони заслуховували звіти щодо стану на польсько-українському кордоні та готові надати гідну відповідь на будь-які провокації, незалежно від їх сценарію та форми.
- Нагадаємо, Європейський Союз збирається ввести нові санкції проти Білорусі через скупчення мігрантів на польсько-білоруському кордоні.
- Польська сторона наголосила, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали і повернули назад польські прикордонники.