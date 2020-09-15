Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Десятки учасників акції під назвою “СТОПpressФОП” виступали проти тотальної фіскалізації, яка шкодить бізнесу.

Вони, зокрема, вимагали скасувати ухвалені у вересні минулого року закони №128-IX “Про внесення змін до закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” і № 129-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг”. Цими документами були введені програмні РРО та “кешбек”.

Представники бізнесу також наполягали на скасуванні закону № 367-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду”, що був ухвалений у грудні минулого року. За словами підприємців, низка положень документа ускладнює їхню діяльність.

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

  • У січні Верховна Рада України схвалила підвищення річних лімітів обороту для фізосіб-підприємців (ФОП).
  • Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 128-IX і № 129-IX, які в найближчі два роки істотно змінять роботу бізнесу: про касові апарати і “кешбек”. #Букви розбиралися, які зміни чекають підприємців.