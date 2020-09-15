Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Десятки учасників акції під назвою “СТОПpressФОП” виступали проти тотальної фіскалізації, яка шкодить бізнесу.

Вони, зокрема, вимагали скасувати ухвалені у вересні минулого року закони №128-IX “Про внесення змін до закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” і № 129-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг”. Цими документами були введені програмні РРО та “кешбек”.

Представники бізнесу також наполягали на скасуванні закону № 367-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду”, що був ухвалений у грудні минулого року. За словами підприємців, низка положень документа ускладнює їхню діяльність.