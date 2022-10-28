Близько 100 працівників Запорізької АЕС під тиском погодилися працювати на окупантів. Однак, були й ті, хто зробив це добровільно. Йдеться про деяких представників керівного складу, прізвища яких вже відомі.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.

Зазначається, що протягом двох тижнів російські загарбники робили і роблять усе, щоби примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти із фейковим підприємством “Экплуатирующая организация “Запорожская АЭС”, яким керує “Росатом”.

“Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує”, — йдеться в повідомленні.

Із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько 100 підписали контракти з Росатомом. Втім, переважна більшість із тих, хто це зробив, “погодилися” під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Водночас в “Енергоатомі” зауважили, що серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема з керівного складу станції.

Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від окупантів: “Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України”, — зазначили в повідомленні.