Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.
Зазначається, що протягом двох тижнів російські загарбники робили і роблять усе, щоби примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти із фейковим підприємством “Экплуатирующая организация “Запорожская АЭС”, яким керує “Росатом”.
“Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує”, — йдеться в повідомленні.
Із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько 100 підписали контракти з Росатомом. Втім, переважна більшість із тих, хто це зробив, “погодилися” під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.
Водночас в “Енергоатомі” зауважили, що серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема з керівного складу станції.
Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від окупантів: “Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України”, — зазначили в повідомленні.
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