17 жовтня російські окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку двох посадовців Запорізької АЕС. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.

Зазначається, що вороги викрали голову служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

В “Енергоатомі” звернулися до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та залучити всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону росіян та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, що 10 жовтня російські військові викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.