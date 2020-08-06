Партія "Слуга народу" визначилася зі слоганом, під яким піде на місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Про це поінформували в прес-службі політсили.

Так, “слуги народу” починають передвиборну кампанію під слоганом “Україна – це ти!”.

“Україна – це ти!” Під таким гаслом партія “Слуга народу” запускає перший етап виборчої кампанії. Цьогорічні місцеві вибори, без перебільшення, змінять все! Завдяки завершенню децентралізації вперше за 29 років незалежності українці можуть обрати свою владу – незалежну від олігархічних кланів чи вказівок із Києва. Владу, яка матиме реальні повноваження та засоби, щоби зробити життя людей у громадах кращим. Та найголовніше – кожен українець може сам стати владою, бо матиме в руках реальні інструменти впливу. Ми звертаємося до кожного. Більше ніхто не зможе вирішувати питання життя громади, не спитавши думки самих людей”, – стверджують у політсилі.

“Україна – це ти. Твоє місто – це ти. Твій регіон – це ти”, – йдеться в повідомленні.

Як раніше розповів голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко, політсила на місцевих виборах у 2020 році вирішила відмовитися від гасла “Зробимо їх разом”, під яким у 2019 році проходила президентська кампанія Володимира Зеленського та парламентська кампанія самих “слуг”.

Корнієнко запевняв, що на місцевих виборах “точно буде якийсь лозунг, пов’язаний із конкретними результатами”, які є у “слуг”.

Варто зазначити, що у коментарях під Facebook-заявою партії щодо слогану користувачі Мережі пропонують й деякі інші варіанти:

Дехто згадав про гасло “Зробимо їх разом!”:

Інші нагадали про заяви щодо “закінчення епохи бідності” й про “посадки”навесні: