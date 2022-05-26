Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У дописі він наводить слова колишньої викладачки історії Любові Плаксюк, що служить у ЗСУ з 2016 року.

“Коли я побачила “Гіацинт-С” і вперше проїхалася на машині, від якої перехоплює дух, зрозуміла — це моє!”, — повідомила захисниця України.

Любов Плакюк пройшла шлях від радіотелефоністки до командирки відділення управління. Самохідну артилерійську установку (САУ) вона підкорила за чотири дні, а у 2019 році зробила перший постріл. Під час війни на сході України вона здобула звання молодшої лейтенантки.

“Ранок 24 лютого 2022 зустріла на передовій, як командир батареї самохідного артдивізіону”, — зазначається в дописі.

Наразі Плаксюк вивчає різновиди артилерійської зброї та підвищує результативність стрільби, а також прокладає маршові маршрути на десятки кілометрів, розроблює завдання для розрахунків та тренує особовий склад.