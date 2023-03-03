Пілота Збройних сил Російської Федерації, який бомбардував цивільні об’єкти Харківської області, визнано винним й засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Прокурори в суді довели, що засуджений проходив військову службу на посаді заступника командира військової частини 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу Збройних сил РФ.

За даними правоохоронців, у березні 2022 року він отримав бойовий наказ, в якому були визначені завдання по знищенню цивільних об’єктів на території Харкова та Харківської області шляхом бомбардування. Також йому було надано координати цілі – радіотелевізійна передавальна станція “Харків”.

У відомстві наголосили, що радіотелевізійна передавальна станція (РТПС) “Харків” та обладнання, розміщене на ній, є цивільним об’єктом, який не використовується у воєнних цілях.

На території станції та навколо неї не розміщується озброєння, військова техніка, зброя, боєприпаси, а також не дислокуються підрозділи Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України. Обладнання розміщене на об’єкті не здійснює трансляцію, розповсюдження або передачу інформації між цими підрозділами та для їх потреб.

Діяльність РТПС Харків безпосередньо пов’язана виключно з наданням послуг, які мають значення для функціонування суспільства та безпеки цивільного населення.

Станція забезпечує надання телекомунікаційних послуг, функціонування системи оповіщення та трансляцію телерадіопрограм. Завдяки цьому населення отримує інформацію про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю або здоров’ю людей та заподіяння шкоди майну, а також рекомендації щодо їх уникнення.

В Офісі генпрокурора зауважили, що засуджений, розуміючи протиправність бойового наказу, не відмовився від його виконання та здійснив бомбардування РТПС Харків 8 авіаційними бомбами ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кг.

За наслідками бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію. Пошкоджено адміністративну будівлю станції, а також обладнання трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Натомість 6 березня 2022 року літак Су-34, який пілотував засуджений, був уражений військовослужбовцями Національної гвардії України. Внаслідок цього повітряне судно знищено. Засуджений катапультувався та після приземлення, був затриманий військовослужбовцями Національної гвардії України.