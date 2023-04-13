Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у Telegram.

Фото: КАРС

Зазначається, що заглиблений в землю вибухонебезпечний предмет виявили 11 квітня на території Межигірського лісництва під час виконання піротехнічних робіт, що тривають третій день поспіль.

Спеціалісти Держслужби з надзвичайних ситуацій, які оглянули виявлений предмет, дійшли висновку, що знайдена частина не є бойовою.

У Департаменті муніципальної безпеки нагадали, що на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки. 