Поблизу кордону з Республікою Білорусь вибухнула російська міна, внаслідок чого постраждала одна особа.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

За даними Держприкордонслужби, у Київській області в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських армійців, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. Фахівці, які прибули на місце події, виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН- 4.

Внаслідок вибуху постраждала людина, яку доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою.

“Наголошуємо, що в прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати в лісових масивах”, – застерегли в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування. Зараз поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах.

Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 гектарів територій, вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів, проте близько 30% території країни ще потребують розмінування.

Через замінування в Україні все частіше стаються інциденти, коли люди зазнають поранень чи гинуть внаслідок зіткнення з мінами. До прикладу, у Херсонській області цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік.

Також протягом 14 листопада в Харківській області 4 цивільних підірвалися на мінах. Троє з них — працівники залізниці.

7 грудня, у Житомирській області підірвався автомобіль, в якому перебувало подружжя. Внаслідок цього без батьків залишилися восьмеро дітей.