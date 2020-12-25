Про це повідомляє пресслужба Федерації греко-римської боротьби.

Іван Богдан ставав переможцем римської Олімпіади 1960 року, чемпіонатів світу в 1958 і 1961 роках і тричі ставав чемпіоном СРСР.

Після закінчення спортивної кар’єри працював тренером. Серед його вихованців – дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Колчинський.

Фото: borba.com.ua

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