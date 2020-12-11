У мера Харкова Геннадія Кернеса відмовили нирки. Зараз він знаходиться на стовідсотковому гемодіалізі.

Цю інформацію #Буквам підтвердив товариш Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

Як відомо, мер Харкова знаходиться в берлінській клініці “Шаріте”, де лікує ускладнення після перенесеного коронавірусу COVID-19.

Інформацію про те, що у Кернеса відмовили нирки, підтвердили в коментарі #Буквам і в Харківській міськраді.

“На жаль, правда. Але в цьому особливої трагедії поки ніхто не бачить. Лікарі підключили його до гемодіалізу і прогнозів поки не дають ніяких з приводу роботи нирок. Хочуть поспостерігати якийсь час”, – зазначив директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

Він додав, що, виходячи зі стану здоров’я Кернеса, буде уточнена або підтверджена дата його повернення до України.

“Виходячи з цього буде або уточнена, або підтверджена дата його повернення”, – заявив Сидоренко.

Раніше Павло Фукс повідомляв, що мер Харкова планує повернутися з Німеччини до України 30 грудня.

Сидоренко також повідомив #Буквам, що, згідно з його інформацією, обидві нирки відмовили вже під час лікування в Німеччині.

“Наскільки я знаю, це сталося буквально сьогодні-вчора. Точно не можу сказати”, – розповів він.

Варто відзначити, що раніше сьогодні син Кернеса в коментарі харківським ЗМІ заявляв, що поки не володіє інформацією з приводу погіршення стану здоров’я свого батька.

“У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Востаннє тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Насилу, але говорить, скоро повернеться до Харкова”, – заявляв Кирило Кернес у коментарі виданню МГ “Об’єктив”.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.

2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

ДОВІДКА. Гемодіаліз – метод очищення крові при гострій і хронічній нирковій недостатності. Під час гемодіалізу відбувається видалення з організму токсичних продуктів обміну речовин, нормалізація порушень водного та електролітного балансів.