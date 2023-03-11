Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.
У компанії зазначили, що у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, споживання електроенергії знизилось завдяки потеплінню. Зокрема, наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.
Обмеження, які зараз діють в деяких регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня.
В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК “Укренерго”. Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.
В Житомирській області все ще складна ситуація, частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень.
Отже, все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Проте в інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.
За даними “Укренерго”, вночі росіяни обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Відтак ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від українських військових.
- У ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
- Фахівці “Укренерго” відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції, перерване вчорашніми ракетними ударами.