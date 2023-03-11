Станом на 11 березня 9:00 триває відновлення енергосистеми після масованої атаки РФ 9 березня. Проте у Житомирській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях досі діють мережеві обмеження.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

У компанії зазначили, що у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, споживання електроенергії знизилось завдяки потеплінню. Зокрема, наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

Обмеження, які зараз діють в деяких регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня.

В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК “Укренерго”. Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

В Житомирській області все ще складна ситуація, частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень.

Отже, все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Проте в інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.

За даними “Укренерго”, вночі росіяни обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Відтак ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від українських військових.