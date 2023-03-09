Про це пише пресслужба “Укренерго”.
Нагадаємо, що у ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України. Як повідомили у Міністерстві енергетики, ціллю окупантів знову стали енергетичні об’єкти інфраструктури України.
Варто зазначити, що внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
Остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою відключилася 03:53. За період окупації станція вшосте перейшла в режим блекауту. 5-й та 6-й енергоблоки були переведені в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишалося на 10 діб.
Як повідомляється, ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.
Додамо, що за даними НЕК “Укренерго”, унаслідок нічного ракетного обстрілу є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Через це в Одеській, Житомирській та Харківській областях буде обмежене електропостачання.
- Вночі 9 березня війська РФ здійснити чергований масований ракетний удар по території України. Зокрема було атаковано три українські ТЕС.
- Всю ніч 9 березня війська РФ завдавали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них було знищено силами ППО.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.