Мер Києва Віталій Кличко, який вдруге захворів на COVID-19 від початку епідемії в Україні, тиждень тому одужав та поділився досвідом подолання вірусу штаму Omicron.

Про це Віталій Кличко повідомив на сторінці у Facebook.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що штам Omicron підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: відсутність температури, закладеність носа та невеликий кашель. Тому, при появі таких симптомів необхідно зробити ПЛР-тест.

За словами Кличка, він має два щеплення від COVID-19, тож перебіг хвороби був нетривалим і нескладним.

Мер Києва закликає вакцинуватись, стежити за своїм здоров‘ям та констатував, що COVID-19 – агресивний вірус і поширюється швидко. Він попросив бути обережними, насамперед при спілкуванні з великою кількістю людей.

Наразі Віталій Кличко одужав. Він отримав негативний результат тесту на COVID-19 і продовжує працювати та виконувати свої обов’язки.