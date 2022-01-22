Про це Віталій Кличко повідомив на сторінці у Facebook.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що штам Omicron підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: відсутність температури, закладеність носа та невеликий кашель. Тому, при появі таких симптомів необхідно зробити ПЛР-тест.
За словами Кличка, він має два щеплення від COVID-19, тож перебіг хвороби був нетривалим і нескладним.
Мер Києва закликає вакцинуватись, стежити за своїм здоров‘ям та констатував, що COVID-19 – агресивний вірус і поширюється швидко. Він попросив бути обережними, насамперед при спілкуванні з великою кількістю людей.
- Раніше ми писали, що Віталій Кличко захворів, хоч був вакцинований. Однак, він висловив сподівання на нескладний перебіг хвороби. Наразі мер Києва лікується та знаходиться на самоізоляції. Проте, він продовжує працювати та виконувати свої обов’язки.
- Також, за добу 17 січня в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19 Захворіло 811 дітей і 304 медпрацівники.
- Нагадаємо, як мер Києва Віталій Кличко новорічним мультфільмом привітав українців із прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом Христовим.