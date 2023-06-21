Джерело: лейтенант бригади швидкого реагування Національної гвардії України “Рубіж” Харитін Старський
“Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку – пішов у армію. Дали АК та й відправили на полігон (навіть з потяга в Нацгвардію знімать не довелося)”, – відзначив він.
Водночас, відповідаючи на запитання однієї з користувачок Facebook, де був Віталій Козловський у 2022 році, Старський розповів, що за час повномасштабної війни РФ виконавець провів майже 180 концертів для українських військовослужбовців.
- Сьогодні, 21 червня, українські військові збили російський вертоліт Мі-24.
- Вночі 21 червня війська РФ атакували Україну ударними дронами. Всі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.