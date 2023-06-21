Український співак Віталій Козловський, який нещодавно отримав повістку, показався у військовій формі та зі зброєю в руках.

Джерело: лейтенант бригади швидкого реагування Національної гвардії України “Рубіж” Харитін Старський

“Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку – пішов у армію. Дали АК та й відправили на полігон (навіть з потяга в Нацгвардію знімать не довелося)”, – відзначив він.

Водночас, відповідаючи на запитання однієї з користувачок Facebook, де був Віталій Козловський у 2022 році, Старський розповів, що за час повномасштабної війни РФ виконавець провів майже 180 концертів для українських військовослужбовців.