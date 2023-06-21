Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Одначе, як наголосила посадовиця, на сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Вона додала, що особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Тоді як поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

За словами Маляр, схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета — вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат”, – мовиться у повідомленні.

Раніше у Генштабі поінформували, що захисники України під час наступу ефективно знищують російських десантників. Зокрема підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області, для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат.