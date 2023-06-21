Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.

“Гарна новина. Сьогодні по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!”, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, станом на ранок 21 червня, українські захисники знищили 306 гелікоптерів, без урахування знищеного Мі-24.

Додамо, що в Україні триває 483-тя доба від початку повномасштабної російсько-української війни. Протягом цього часу українські захисники ліквідували 222 000 російських окупантів.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.