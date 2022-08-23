Російський уряд поширює дезінформацію про те, що нібито міжнародні санкції не шкодять економіці РФ, проте насправді це не так, адже після широкомасштабного вторгнення в Україну російський імпорт скоротився на 50%.

Про це повідомляє Державний департамент США з посиланням на дослідження Єльського університету.

З лютого 2022 року значна кількість країн запровадила санкції проти Росії внаслідок повномасштабної збройної агресії проти України. Ці санкції завдають шкоди російській економіці, проте Кремль цього не хоче визнавати й продовжує поширювати дезінформацію про стан своєї економіки.

За даними нового дослідження Єльського університету, міжнародні санкції мають сильний вплив на російську економіку. Пропагандисти просувають кремлівський наратив про те, що міжнародні санкції не суттєво впливають на економіку. Проте навіть голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що “економічна активність знижується, припинення довгострокових економічних відносин матиме негативні наслідки”.

“Росія не має можливості виробляти вітчизняні версії продуктів, які вона купувала за кордоном. Щоб подолати цей розрив Путін навіть спробував легалізувати крадіжку інтелектуальної власності з “недружніх країн”, – йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Окрім того, зазначається, що Росія поширює інформацію про те, що нібито міжнародні санкції неефективні, адже РФ може перейти на торгівлю з тими країнами, які ще не запровадили проти неї санкції.

Натомість у дослідженні Єльського університету зауважили, що Росія щосили намагається знайти нових постачальників і покупців товарів, які вона купувала і продавала по всьому світу. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський імпорт знизився на 50%. Кремль щосили намагається знайти нові джерела для важливих товарів, які він не може виробляти. Це помітно на полі бою, де Росія використовує у військовій техніці мікросхеми, взяті з холодильників та пральних машин,

“Публічно Росія рекламує свої торгові відносини з Китайською Народною Республікою (КНР), щоб компенсувати дефіцит імпорту та експорту. Насправді це нерівноправні відносини, оскільки РФ потребує КНР набагато більше, ніж КНР потребує Росії”, – зазначили фахівці Єльського університету.

Окрім того, наголосили, що станом на 2021 рік КНР була основним джерелом імпорту Росії, однак Росія посідає лише 11 місце серед найбільших імпортерів товарів КНР. Експорт КНР до Росії з початку року до квітня 2022 року скоротився майже на 50%.

Росія намагається переконати, що показник рубля показує, що їхня економіка сильна. Натомість Кремль вжив жорстких заходів для штучного підвищення курсу рубля. Це завдає шкоди як російському бізнесу, так і населенню загалом.

У Єльському університеті розповіли, що російські офіційні особи заявляють, що рубль є валютою з найвищими показниками цього року. І при цьому не згадують, що його відносно висока вартість обумовлена жорстким контролем за рухом капіталу, запровадженим у РФ. Після початку повномасштабної війни Кремль заборонив громадянам перераховувати гроші за кордон, призупинив продаж банківських доларів, зобов’язав експортерів обмінювати 80% свого прибутку на рублі та змусив підприємства виплачувати зовнішній борг у рублях.

Ще один неправдивий наратив Кремль поширює про те, що уряд РФ може проводити політику, яка захищає економіку від наслідків санкцій, тому середній російський споживач не страждає від краху російської економіки. Проте й цю неправдиву інформацію у Єльському університеті спростували.

“Пересічні громадяни Росії вже бачать наслідки війни Кремля проти України у повсякденному житті. Влада РФ не може забезпечити середньому громадянинові таку саму якість життя, яка була до повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогоріч Росію залишили понад 1 тисяча міжнародних компаній у різних галузях. Внаслідок цього російські громадяни більше не мають доступу до товарів та послуг, якими вони користувалися”, – наголосили у Єльському університеті.