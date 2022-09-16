Після смерті британської королеви Єлизавети II у Південній Африці почали все інтенсивніше закликати королівську родину повернути 500-каратний діамант "Велика зірка Африки" - найбільший у світі чистий діамант.

Про це повідомляє CNN.

Діамант, відомий як “Велика зірка Африки” або” Куллінан I”, огранований з більшого дорогоцінного каменю, який був видобутий у Південній Африці в 1905 році та переданий британській королівській родині колоніальною владою Південної Африки. Зараз він встановлений на королівському скіпетрі, що належить королеві.

Вимоги повернення Великої зірки Африки та інших діамантів, а також заклики до репатріації, посилилися після смерті королеви Єлизавети II. Багато південноафриканців вважають придбання Великою Британією коштовностей нелегітимним.

Смерть королеви стала приводом для розмов про колоніалізм і те, як він пов’язаний з її спадщиною. Південноафриканські ЗМІ обговорюють право власності на коштовний камінь разом із вимогами виплати репарацій.

“Діамант “Куллінан” має бути негайно повернуто до Південної Африки”, — заявив місцевим ЗМІ активіст Тандуксоло Сабело, додавши, що “корисні копалини нашої країни та інших країн продовжують приносити користь Великій Британії коштом нашого народу”.

Понад 6000 людей підписали петицію з проханням повернути “Велику зірку Африки” та виставити її в південноафриканському музеї.

Член південноафриканського парламенту Вуйолвету Зунгула закликав свою країну “вимагати відшкодування за всю шкоду, заподіяну Великою Британією”, а також “вимагати повернення всього золота та алмазів, вкрадених Великою Британією”.

Коли президент Південної Африки Сиріл Рамафоса опублікував твіт, в якому прославляв королеву Єлизавету II, деякі південноафриканці використали цей пост, щоб закликати до повернення діаманта “Велика зірка Африки”. Один з користувачів написав:

“Чи запитали ви її, коли вона поверне південноафриканський діамант?”.

Інший користувач, реагуючи на сходження короля Чарльза III наголосив, що перш за все він повинен повернути “Велику зірку Африки”.

За даними Royal Collection Trust, який наглядає за королівською колекцією британської королівської родини, діамант “Куллінан” був подарований королю Едварду VII (на той час британському монарху) у 1907 році, через два роки після того, як діамант знайшли у приватній шахті в Південній Африці у провінції Трансвааль.

“У 1908 році його відправили на розкол Ашеру з Амстердама”, — мовиться у документі.

Оригінальний діамант, вагою близько 3106 каратів у своїй природній формі, був “розміром із людське серце”, розповідав королівський Ашер.

Підтримуючи претензії британської монархії на коштовність, Royal Asscher пояснює, що діамант був придбаний урядом Південно-Африканського Трансваалю (керований британським правлінням) і подарований королю Едуарду VII на честь Дня народження.

Однак професор африканської політики Університету Південної Африки Еверісто Беньера не вірить в історію з подарунком королю. У коментарі CNN він сказав, що “колоніальні операції є незаконними та аморальними”.

“Наша версія полягає у тому, що уряди всього Трансваалю та Південно-Африканського Союзу, а також супутні гірничодобувні синдикати були незаконними. Отримання вкраденого діаманта не виправдовує одержувача. Велика зірка — це кривавий діамант… Приватна (видобувна) компанія, уряд Трансваалю та Британська імперія були частиною великої мережі колоністів”, – наголосив він.

За даними Royal Asscher, діамант “Куллінан” був розрізаний на дев’ять великих каменів і 96 менших частин. Король Едуард VII назвав найбільший камінь “Великою зіркою Африки”, а другий за величиною огранований камінь назвав” Малою зіркою Африки”.

“Велику зірку Африки” було вмонтовано у суверенний скіпетр із хрестом, а другий огранований камінь було вмонтовано в імператорську корону. Королева Єлизавета II фотографувалась для багатьох портретів із цими діамантами.

“Покійна королева Великої Британії хизувалась цими (діамантами) понад півстоліття”, — сказала CNN Лі-Енн Матіс, національний представник “Борців за економічну свободу” (EFF), опозиційної політичної партії Південної Африки.

Вона звинуватила британські колоніальні сили у розкраданні земель і привласненні шахт, які належали корінним людям Африки.

“Ми закликаємо до репатріації всіх колоніальних крадіжок, частиною яких є крадіжка “Великої зірки Африки””, — сказала вона.

Матіс додала, що вони не закликають до повернення діаманта, оскільки це означатиме, що дійсно була угода, згідно з якою королівська родина Великої Британії “позичила діамант”.

“Він перебуває у їхньому володінні виключно внаслідок колоніальної стійкості, яка душила корінних жителів цієї країни”, – сказала вона.

Варто зауважити, що африканські країни наполегливо боролися за повернення культурних артефактів, пограбованих колоніальними військами. Зокрема минулого місяця лондонський музей погодився повернути 72 предмети, викрадені з Королівства Бенін, що на півдні Нігерії, під час британської військової операції в 1897 році.