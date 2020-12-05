Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Як сповіщалося раніше, днями в соцмережах поширили відео. В ролику показано чоловіка у балаклаві, на тлі якого видніється вказівник населеного пункту Берегове (Закарпаття) та символіка націоналістичної партії “Правий сектор”. Чоловік на відео висловлює погрози громадянам, що мають угорський паспорт.
За кілька днів погрози пролунали знову. На електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново залишити територію України. Автори листів погрожували адресатам фізичною розправою.
За фактом погроз розпочато два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян) та ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу Україну. Раніше провадження було відкрито і за фактом розміщення відео, також за ч. 1 ст. 161 ККУ.
На переконання поліціянтів, електронні листи та провокативне відео є ланками одного ланцюжка.
“Не виключено, що в цій історії є іноземний “слід”, — заявили в НПУ.
Зокрема, правоохоронці встановили особу, що, ймовірно, причетна до створення ролика. Це громадянин сусідньої держави.
“Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми прослідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України”, — повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
- Раніше представники “Правого сектора” спростували свою причетність до запису відео.
- Ролик з погрозами позиціювався як відповідь на дії депутатів Сюртівської об’єднаної територіальної громади, що на Закарпатті, які після складання присяги виконали нібито гімн Угорщини. Служба безпеки України вже розпочала перевірку щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів.
- Посольство Угорщини в України запевняє, що депутати не співали гімн Угорщини, а проголошували угорську молитву, текст якої згодом став гімном країни.