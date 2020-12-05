Після того, як у Мережі спливло відео, де невідомий з символікою "Правого сектора" погрожує українцям, що мають угорські паспорти, агресивні дії не припинилися. Поліція вбачає у цій історії ймовірний "іноземний слід"

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як сповіщалося раніше, днями в соцмережах поширили відео. В ролику показано чоловіка у балаклаві, на тлі якого видніється вказівник населеного пункту Берегове (Закарпаття) та символіка націоналістичної партії “Правий сектор”. Чоловік на відео висловлює погрози громадянам, що мають угорський паспорт.

За кілька днів погрози пролунали знову. На електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново залишити територію України. Автори листів погрожували адресатам фізичною розправою.

За фактом погроз розпочато два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян) та ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу Україну. Раніше провадження було відкрито і за фактом розміщення відео, також за ч. 1 ст. 161 ККУ.

На переконання поліціянтів, електронні листи та провокативне відео є ланками одного ланцюжка.

“Не виключено, що в цій історії є іноземний “слід”, — заявили в НПУ.

Зокрема, правоохоронці встановили особу, що, ймовірно, причетна до створення ролика. Це громадянин сусідньої держави.