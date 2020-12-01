Відповідне відео опубліковано в групі “Закарпаття ТОП” у Facebook.
Присягу депутати складали 21 листопада, в День гідності і свободи.
Головою громади є Арпад Пушкар.
- У вівторок, 24 листопада, Україна відмовила у в’їзді уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі.
- Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронних органів з вимогою дати правову оцінку дій угорських чиновників, які проводили політичну агітацію під час візитів на Закарпаття.
- Раніше співробітники Служби безпеки України припинили на Закарпатті провокацію, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Уточнюється, що представниками іноземних організацій був використаний громадянин України, який збирав підписи жителів Закарпатської області на підтримку петиції про скасування Тріанонського мирного договору.