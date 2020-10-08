Тервиборчком у Кременчуці (Полтавська область) зареєстрував виборчий список кандидатів від партії “Європейська Солідарність” до міськради.

Про це повідомив у Facebook нардеп від “ЄС” Микола Княжицький.

“Кременчуцька ТВК нарешті після звернення “Європейської Солідарності” до ЦВК та поліції зареєструвала щойно наш список до Кременчуцької міської ради”, — написав він.

Нагадаємо, раніше тервиборчком у Кременчуці (Полтавська область) не зареєстрував виборчий список кандидатів від партії “Європейська Солідарність” до міськради. Партія, вважаючи це рішення незаконним, звернулася до Окружного адмінсуду Полтави.

2 жовтня Окружний адмінсуд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку та зобов’язав повторно розглянути документи.