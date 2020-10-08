Про це повідомив у Facebook нардеп від “ЄС” Микола Княжицький.
“Кременчуцька ТВК нарешті після звернення “Європейської Солідарності” до ЦВК та поліції зареєструвала щойно наш список до Кременчуцької міської ради”, — написав він.
Нагадаємо, раніше тервиборчком у Кременчуці (Полтавська область) не зареєстрував виборчий список кандидатів від партії “Європейська Солідарність” до міськради. Партія, вважаючи це рішення незаконним, звернулася до Окружного адмінсуду Полтави.
2 жовтня Окружний адмінсуд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку та зобов’язав повторно розглянути документи.
- 6 жовтня партія “Європейська Солідарність” подала до Центральної виборчої комісії скаргу на бездіяльність Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії. Причина скарги – небажання ТВК реєструвати кандидатів від “ЄС” на місцевих виборах, всупереч рішенню суду, який зобов’язав комісію це зробити.
- Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубіліус висловив заспокоєння щодо ситуації перед місцевими виборами у Кременчуці.