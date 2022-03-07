Про це пише японська газета Yomiuri.

Відповідну заяву щодо належності територій чиновник зробив 7 березня.

“Підхід Японії полягає в тому, що ми вважаємо південні Курильські острови нашими споконвічними територіями, а також територіями, на які поширюється суверенітет нашої країни”, – наголосив прем’єр-міністр Японії.

Офіційний Токіо роками утримувався від формулювання “споконвічні території”, описуючи ситуацію навколо південних Курил.

Водночас 28 лютого директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма заявив, що південні Курильські острови окуповані РФ.

Довідка. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової та досі утримує під своїм контролем.