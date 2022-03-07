Про це пише японська газета Yomiuri.
Відповідну заяву щодо належності територій чиновник зробив 7 березня.
“Підхід Японії полягає в тому, що ми вважаємо південні Курильські острови нашими споконвічними територіями, а також територіями, на які поширюється суверенітет нашої країни”, – наголосив прем’єр-міністр Японії.
Офіційний Токіо роками утримувався від формулювання “споконвічні території”, описуючи ситуацію навколо південних Курил.
Водночас 28 лютого директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма заявив, що південні Курильські острови окуповані РФ.
Довідка. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової та досі утримує під своїм контролем.
- Нагадаємо, Японія заморозить частину ресурсів Центрального банку РФ.
- Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Токіо приєднається до санкцій Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Канади та Великої Британії. Йдеться про запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та блокування доступу деяких російських банків до платіжної системи SWIFT.
- Також Японія погодила виділення Україні 100 мільйонів доларів. Кошти направлені на підтримку нашої країни та для протидії російській агресії.