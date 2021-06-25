Уряд Північної Кореї категорично не хоче йти на поступки та не готовий до будь-яких перемовин із новим американським президентом Джо Байденом.

Про це повідомили двоє інсайдерів, на яких посилаються у виданні The Hill.

Минулого тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав уряд бути готовими як до діалогу, так і до конфронтації з США в аспекті переговорів щодо ядерного озброєння.

В ООН інтерпретували заяву політика, як готовність сісти за стіл переговорів.

Однак інсайдери видання, два високопоставлених чиновники із КНДР, сказали, що в країні не зацікавлені в діалозі зі США.

За словами радника Байдена з питань національної безпеки Джейка Саллівана, заява Кім Чен Ина була “цікавим сигналом”, але пояснив, що в Білому домі спершу шукатимуть нові докази готовності до переговорів, перш ніж робити будь-які кроки.

При цьому спеціальний представник США щодо КНДР Сунг Кім підтвердив, що Вашингтон готовий зустрічатися “де завгодно та коли завгодно без попередніх умов”.

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон висміяла інтерпретацію Саллівана та сказала, що він чує те, що хотів би почути. Її підтримав міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Сон Гвон. Він сказав, що режим “не розглядає навіть можливість будь-яких контактів з США, які все одно будуть безрезультатними, а тільки віднімуть дорогоцінний час”.