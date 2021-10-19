#PandoraPapers Live
07:46 Північна Корея запустила балістичну ракету у море біля Японії
07:24 На Сході дощитиме: якою буде погоді в Україні 19 жовтня
01:03 Латвія, де щеплені понад 50% населення, йде на 4-тижневий локдаун 
00:13 Масштабний страйк в Голлівуді не відбулася: сторони досягли угоди

18 жовтня

23:19 Apple випустила третє покоління AirPods
21:04 Зеленський натякнув, що знає замовника витоку Pandora Papers
19:23 Українські школярі та студенти здобули 18 медалей на міжнародному конкурсі
19:05 Біля берегів Ізраїлю аквалангіст знайшов 900-річний меч хрестоносця
18:59 Jay-Z та Бейонсе продають маєток, який загорівся у липні
18:17 Каньє Вест у масці виступив на весіллі спадкоємця LVMH, – відео
17:50 Столичне метро працюватиме на годину довше 19 жовтня
17:47 Обов’язкова вакцинація освітян: де найбільше щеплених вчителів
17:03 Порошенко провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін: про що говорили?
16:29 «Нафтогаз» подав заявку на участь у сертифікації «Північного потоку-2»
Партнерський матеріал
15:58 Нове життя старих речей, або модний апсайклінг з турботою про середовище
15:53 Кортні Кардаш’ян заручилась з Тревісом Баркером
15:09 Facebook додатково залучить 10 тисяч працівників у ЄС до створення метавсесвіту
15:08 Рада взимку розгляне скасування сезонного переведення годинників
14:35 Ментальні проблеми – не табу: в Іспанії відкрили кімнату, в якій можна поплакати
14:03 САП оскаржить виправдальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну
12:54 Коста-Рика і Мілан отримали екологічні премії, засновані принцом Вільямом
12:46 Грета Тунберг несподівано виконала хіт 80-х на концерті Climate live, — відео
Ексклюзив
12:02 «ЖК замість ОП?»: під Офісом президента протестували проти будівництва на Микільській Слобідці
Партнерський матеріал
11:59 Як правильно вибрати стабілізатор напруги: основні параметри пристроїв
11:25 Гурт Coldplay презентував новий альбом Music of the Spheres
09:55 В Індії сильні зливи спричинили повені: вже загинуло 24 людини, — фото
09:31 Сирійський уряд і опозиція погодилися оновити Конституцію
09:00 Венеціанська комісія розгляне підписаний президентом закон про деолігархізацію, — Зеленський
08:45 Афіша 18-24 жовтня. Події в Києві, які не можна пропустити

Північна Корея запустила балістичну ракету у море біля Японії

Північна Корея випустила балістичну ракету в води біля узбережжя Японії.

Вівторок, 19 жовтня 2021, 07:46

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Вважається, що запуск ракети з боку КНДР пов’язаний з тим, що очільники розвідок Південної Кореї, Японії та США зустрічаються в Сеулі, щоб обговорити Північну Корею.

В останні тижні Пхеньян приступив до серії випробувань того, що він називає гіперзвуковими крилатими ракетами й ракетами великої дальності, а також зенітною зброєю. Деякі з цих запусків порушують суворі міжнародні санкції.

Організація Об’єднаних Націй прямо забороняє Північній Кореї випробовувати балістичні ракети, а також ядерну зброю.

KCNA

У вівторок об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що одну ракету запустили з порту Сінпо на сході Північної Кореї, де Пхеньян зазвичай базує свої підводні човни. Ракета приземлилася в Східному морі, також відомому як Японське море.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що КНДР випустила дві балістичних ракети.

Гонитва озброєнь

На цьому тижні Сеул проводить найбільшу оборонну виставку у Південній Кореї. Країна представить новий винищувач, а ще керовані ракети. Також найближчим часом планується запустити власну космічну ракету.

Північна і Південна Корея технічно залишаються у стані війни, оскільки Корейська війна, яка розділила півострів на дві країни та в якій США підтримали Південь, закінчилася в 1953 році перемир’ям.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив минулого тижня, що не бажає, щоб війна знову спалахнула на Корейському півострові, але сказав, що його країні необхідно продовжувати розробку зброї для самооборони від ворогів, а саме від США.

Посланник США в Північній Кореї Сунг Кім наразі прямує до Південної Кореї, щоб обговорити, як відновити діалог із Пхеньяном, зокрема про те, чи слід офіційно оголосити про закінчення корейської війни.

Теги: КНДР, Північна Корея, Японія

Читати #Букви у Telegram і у Facebook