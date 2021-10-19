Північна Корея запустила балістичну ракету у море біля Японії

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Вважається, що запуск ракети з боку КНДР пов’язаний з тим, що очільники розвідок Південної Кореї, Японії та США зустрічаються в Сеулі, щоб обговорити Північну Корею.

В останні тижні Пхеньян приступив до серії випробувань того, що він називає гіперзвуковими крилатими ракетами й ракетами великої дальності, а також зенітною зброєю. Деякі з цих запусків порушують суворі міжнародні санкції.

Організація Об’єднаних Націй прямо забороняє Північній Кореї випробовувати балістичні ракети, а також ядерну зброю.

У вівторок об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що одну ракету запустили з порту Сінпо на сході Північної Кореї, де Пхеньян зазвичай базує свої підводні човни. Ракета приземлилася в Східному морі, також відомому як Японське море.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що КНДР випустила дві балістичних ракети.

Гонитва озброєнь

На цьому тижні Сеул проводить найбільшу оборонну виставку у Південній Кореї. Країна представить новий винищувач, а ще керовані ракети. Також найближчим часом планується запустити власну космічну ракету.

Північна і Південна Корея технічно залишаються у стані війни, оскільки Корейська війна, яка розділила півострів на дві країни та в якій США підтримали Південь, закінчилася в 1953 році перемир’ям.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив минулого тижня, що не бажає, щоб війна знову спалахнула на Корейському півострові, але сказав, що його країні необхідно продовжувати розробку зброї для самооборони від ворогів, а саме від США.

Посланник США в Північній Кореї Сунг Кім наразі прямує до Південної Кореї, щоб обговорити, як відновити діалог із Пхеньяном, зокрема про те, чи слід офіційно оголосити про закінчення корейської війни.