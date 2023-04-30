Північна Македонія долучилась до коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

“Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до коаліції щодо створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої спільної боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів”, – йдеться у дописі.

North Macedonia has become the 36th country to join the collation on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I appreciate our Macedonian friends joining our fight for justice. Support for the Special Tribunal keeps gaining steam. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023

Зазначимо, що 19 січня 2023 року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

“Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росію має бути притягнуто до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав президент Зеленський.

Зауважимо, що за це проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися – 33 депутати Європарламенту.

У прийнятій резолюції євродепутати вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

На думку депутатів, створення Спецтрибуналу дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві.

Євродепутати зазначили, що точні умови та склад Спеціального трибуналу ще належить визначити, проте вони наголосили, що Спецтрибунал повинен мати юрисдикцію для розслідування та покарання не лише Путіна й найвищого політичного та військового керівництва РФ, але й Олександра Лукашенка.

Депутати Європарламенту підкреслили, що підготовча робота ЄС щодо створення Спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.