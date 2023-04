Північна Македонія долучилась до коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

“Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до коаліції щодо створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої спільної боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів”, – йдеться у дописі.

North Macedonia has become the 36th country to join the collation on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I appreciate our Macedonian friends joining our fight for justice. Support for the Special Tribunal keeps gaining steam.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023