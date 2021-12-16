Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" у першій половині 2022 року.

Відповідну заяву зробив президент Федерального мережевого агентства Німеччини Йохен Хоманн, повідомляє Reuters.

“У першому півріччі (2022 року) не буде рішень. Це не в наших руках”, – сказав Хоманн.

Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані. Йдеться про те, що оператор, відповідно до вимог законодавства, має створити окрему компанію у Німеччині, яка візьме на себе управління німецькою ділянкою “Північного потоку-2”.

Після сертифікації BNetzA документи мають надійти до Єврокомісії, яка матиме два місяці для ухвалення рішення. Однак у разі потреби процес можуть продовжити ще на два місяці.