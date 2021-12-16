Відповідну заяву зробив президент Федерального мережевого агентства Німеччини Йохен Хоманн, повідомляє Reuters.
“У першому півріччі (2022 року) не буде рішень. Це не в наших руках”, – сказав Хоманн.
Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані. Йдеться про те, що оператор, відповідно до вимог законодавства, має створити окрему компанію у Німеччині, яка візьме на себе управління німецькою ділянкою “Північного потоку-2”.
Після сертифікації BNetzA документи мають надійти до Єврокомісії, яка матиме два місяці для ухвалення рішення. Однак у разі потреби процес можуть продовжити ще на два місяці.
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- Нагадаємо, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб уряд у Берліні зупинив “Північний потік-2”, який очікує сертифікації Німеччини, у разі вторгнення Росії в Україну.
- Канцлер Німеччини попередив РФ про тяжкі наслідки через вторгнення до України.