Російські ЗМІ заявили про відкриття офісу уповноваженого з прав людини в так званій "ДНР". За їх словами, вони будуть збирати докази жахливих злочинів націоналістів.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Російські окупанти планують відкриття офісу уповноваженого з прав людини в так званій “ДНР”. Офіс буде створено для того, щоб нібито “збирати” докази та факти злочинних дій націоналістів.

“Знову пропаганда і нуль уваги до реальних потреб 100 тисяч мирних жителів. Російська армія знищила більшу частину міста. Вбила понад 20 тисяч людей. Ті, хто вижили, й досі без ліків, світла, водопостачання та достатньої кількості їжі”, – йдеться у повідомленні.

Також міська рада міста зазначає, що скоро відбудеться визволення та трибунал для злочинців. Для тих, хто розстрілював мирне місто та скеровував ворожий вогонь по цивільній інфраструктурі.