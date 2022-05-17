Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
Російські окупанти планують відкриття офісу уповноваженого з прав людини в так званій “ДНР”. Офіс буде створено для того, щоб нібито “збирати” докази та факти злочинних дій націоналістів.
“Знову пропаганда і нуль уваги до реальних потреб 100 тисяч мирних жителів. Російська армія знищила більшу частину міста. Вбила понад 20 тисяч людей. Ті, хто вижили, й досі без ліків, світла, водопостачання та достатньої кількості їжі”, – йдеться у повідомленні.
Також міська рада міста зазначає, що скоро відбудеться визволення та трибунал для злочинців. Для тих, хто розстрілював мирне місто та скеровував ворожий вогонь по цивільній інфраструктурі.
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- Російські загарбники змушують українців на тимчасово окупованих територіях приймати громадянство невизнаних “республік”. У разі відмови окупанти погрожують репресіями.