Російські війська намагатимуться утриматись на раніше тимчасового захоплених територіях на українському півдні, для цього вони готують три лінії оборони.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає пресслужба ГУР.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей спостерігається посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова, котрі йдуть транзитом з РФ. За словами Скібіцького, це дає розуміння того, наскільки потужне розгортає зараз РФ угруповання військ на тимчасово окупованих територіях півдня України.

До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.