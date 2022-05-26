Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає пресслужба ГУР.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей спостерігається посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова, котрі йдуть транзитом з РФ. За словами Скібіцького, це дає розуміння того, наскільки потужне розгортає зараз РФ угруповання військ на тимчасово окупованих територіях півдня України.
До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.
“Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що РФ хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри РФ загарбати і утримувати ці території”, – зазначив представник воєнної розвідки України.
- Нагадаємо, на Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. Попри відсутність активних наступальних дій вже протягом тривалого часу, наявна інформація про підтягування резервів ворожої сили та техніки.
- Стало відомо, що російська армія вже використала для обстрілів української території 60% своєї високоточної зброї.
- Водночас дії українських військових обмежили діяльність російського флоту у Чорному морі. Росіяни стали обережнішими у своїх маневрах.