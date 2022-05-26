Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає пресслужба ГУР.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей спостерігається посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова, котрі йдуть транзитом з РФ. За словами Скібіцького, це дає розуміння того, наскільки потужне розгортає зараз РФ угруповання військ на тимчасово окупованих територіях півдня України.

До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

“Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що РФ хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри РФ загарбати і утримувати ці території”, – зазначив представник воєнної розвідки України.