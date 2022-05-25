Війська РФ підняли з дна два затоплені катери. Щоб витягнути їх, залучили пошуково-рятувальну групу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Два катери були уражені безпілотниками Bayraktar поблизу острова Зміїний. П’ять катерів та самохідний плавучий кран провели заходи з підняття уламків десантного катера “Серна” та катера типу “Раптор”.

У Чорному морі продовжують перебувати два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Сумарно вони можуть мати залп до 16 ракет. Тому загроза ракетних ударів залишається високою.

Кілька днів тому Росія проводила перегрупування Чорноморського флоту. В акваторію моря вивели крейсер “Адмірал Макаров”.