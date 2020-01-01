В ТО "Оператор ГТС України" заявили, що транзит газу з Росії до Європи за новим контрактом планово почався з 1-го січня.

Про це повідомляє прес-служба ГТС в Facebook.

Уточнюється, що “Оператор ГТС України” замінив попередній оператор від України “Укртрансгаз”.

“Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі”, – сказано в заяві.

У свою чергу генеральний директор оператора Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook також написав, що робота по транзиту газу здійснюється в штатному режимі.

“Опрацювали всі номінації щодо транзиту у рамках виконання новогу договору. Ми довели що спроможні працювати за новими європейськими правилами”, – написав він.