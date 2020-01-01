Про це повідомляє прес-служба ГТС в Facebook.
Уточнюється, що “Оператор ГТС України” замінив попередній оператор від України “Укртрансгаз”.
“Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі”, – сказано в заяві.
У свою чергу генеральний директор оператора Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook також написав, що робота по транзиту газу здійснюється в штатному режимі.
“Опрацювали всі номінації щодо транзиту у рамках виконання новогу договору. Ми довели що спроможні працювати за новими європейськими правилами”, – написав він.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.