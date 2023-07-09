У Сполучених Штатах розбився невеликий корпоративний літак Cessna C550. Усі Усі шість осіб, що знаходилися на борту, загинули.

Джерело: Reuters

Як розповіли у виданні, авіакатастрофа сталася вранці в суботу, 8 липня. Літак впав та згорів у полі поблизу аеропорту Френч-Веллі, приблизно за 136,79 км на південь від Лос-Анджелеса. Подробиці про пасажирів борту невідомі.

За даними веб-сайту відстеження польотів FlightAware, лише один бізнес-джет летів із Лас-Вегаса до Френч-Веллі. Він здійснив один круг біля поля перед тим, як піти на зниження.

Офіс шерифа в окрузі Ріверсайд, де знаходиться аеропорт Френч-Веллі, повідомив, що офіційні особи, які реагували на катастрофу, виявили літак, повністю охоплений вогнем, у полі. Згодом стало відомом, що всі 6 пасажирів, які перебували на борту, були оголошені загиблими на місці події.

Аварію розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті, додали співрозмовники видання.