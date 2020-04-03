Про це вона сказала в коментарі “ТСН”.
Інфекціоніст пояснила, що у медиків залишаються питання до деяких препаратів, рекомендованих в протоколі, оскільки їх ефективність не доведена. Крім цього, у препаратів чимало побічних реакцій.
Зокрема, вона назвала побічні дії таких препаратів, як “Плаквеніл”, “Актемра”, “Калетра”.
“Препарат “Плаквеніл”, який потрібно застосовувати при COVID-19, має серйозні побічні дії, особливо у хворих з серцево-судинними захворюваннями і може викликати серйозні проблеми з порушенням ритму (серцевого)”, – пояснила медик.
Також “Плаквеніл” може викликати гіперглікемію.
Цей препарат українські медики використовують при легких випадках захворювання COVID-19 і у випадках середнього ступеня тяжкості. За словами Антоненко, за час лікування медики так і не змогли визначити наскільки він ефективний.
У зв’язку з тим, що препарати, схвалені МОЗ, мають чимало побічних реакцій і перехресну дію, лікар-інфекціоніст порадила медикам бути максимально уважними і зважити всі “за” і “проти”, призначаючи їх пацієнтам з хронічними захворюваннями.
У групі ризику пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою.
“Препарат “Калетра”, який використовують при лікуванні ВІЛ, і препарат “Актемра”, який використовують при лікуванні ревматоїдного артриту, можуть викликати імуносупресію (ослаблення імунітету, – ред.). Вони рекомендовані в протоколі”, – сказала медик.
Також лікар-інфекціоніст розповіла, що деякі з рекомендованих препаратів погано переносяться. У пацієнтів виникає блювота (при прийомі препарату “Калетра”) і нудота.
Сьогодні, 3 квітня, в регіони відправлять 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують для симптоматичного лікування при важких і вкрай важких формах захворювання коронавірусною інфекцією.
- Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.