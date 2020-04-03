Лікар-інфекціоніст і головний лікар Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко розповіла, які побічні реакції мають препарати, рекомендовані протоколом МОЗ при лікуванні COVID-19.

Про це вона сказала в коментарі “ТСН”.

Інфекціоніст пояснила, що у медиків залишаються питання до деяких препаратів, рекомендованих в протоколі, оскільки їх ефективність не доведена. Крім цього, у препаратів чимало побічних реакцій.

Зокрема, вона назвала побічні дії таких препаратів, як “Плаквеніл”, “Актемра”, “Калетра”.

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“Препарат “Плаквеніл”, який потрібно застосовувати при COVID-19, має серйозні побічні дії, особливо у хворих з серцево-судинними захворюваннями і може викликати серйозні проблеми з порушенням ритму (серцевого)”, – пояснила медик.

Також “Плаквеніл” може викликати гіперглікемію.

Цей препарат українські медики використовують при легких випадках захворювання COVID-19 і у випадках середнього ступеня тяжкості. За словами Антоненко, за час лікування медики так і не змогли визначити наскільки він ефективний.

У зв’язку з тим, що препарати, схвалені МОЗ, мають чимало побічних реакцій і перехресну дію, лікар-інфекціоніст порадила медикам бути максимально уважними і зважити всі “за” і “проти”, призначаючи їх пацієнтам з хронічними захворюваннями.

У групі ризику пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою.

“Препарат “Калетра”, який використовують при лікуванні ВІЛ, і препарат “Актемра”, який використовують при лікуванні ревматоїдного артриту, можуть викликати імуносупресію (ослаблення імунітету, – ред.). Вони рекомендовані в протоколі”, – сказала медик.

Також лікар-інфекціоніст розповіла, що деякі з рекомендованих препаратів погано переносяться. У пацієнтів виникає блювота (при прийомі препарату “Калетра”) і нудота.

Сьогодні, 3 квітня, в регіони відправлять 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують для симптоматичного лікування при важких і вкрай важких формах захворювання коронавірусною інфекцією.