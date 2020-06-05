Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, під стінами Ради проходить акція протесту “Геть Авакова”. Тим часом сам Аваков звітує у ВР через перестрілку у Броварах та зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.

Протестувальники привезли під парламент автомобіль УАЗ з написом “Міліція”. Коли Аваков почав виступати з трибуни парламенту, учасники акції закидали міліцейський “бобик” димовими шашками і підпалили їх.

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

На відео можна побачити, як міліцейський “бобик” горить, і відразу ж прийшли правоохоронці, оточили автомобіль і почали гасити його із вогнегасників.

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

  • 5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акції відбулися під стінами Верховної Ради та Кабінету Міністрів.