Подякував критикам і звернувся до олігархів: Зеленський опублікував новий ролик

Відео з’явилося у Facebook президента.
Зокрема, Зеленський заявив, що хоче, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. У мріях президента, порядок денний цих засідань міститиме лише один пункт – Україні ніхто й ніщо не загрожує.
Водночас наразі Україна лише йде до цієї мети, тому президент проінформував про підсумки чергового засідання, яке відбулося сьогодні, 4 червня.
Перш Зеленський розповів про результати виконання попередніх рішень РНБО. Йдеться про санкції щодо “злодіїв у законі та кримінальних авторитетів”. Президент заявив, що за три тижні шістьом “злодіям у законі оголошено” підозру, дванадцятьох – видворили, а інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу.
“Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні. Крім того, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів. Третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти – скасовані документи на проживання в Україні. І це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди”, – заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що на засіданні обговорили “проблемні питання громадян, які проживають у сільській місцевості”, зокрема у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Зеленський додав, що у цих селищах “найбільшою проблемою є використання об’єктів державної власності незрозумілими особами з незрозумілих підстав”.
Він нагадав, що дав доручення провести аудит усіх державних земель і будинків, а також встановити повний перелік їхніх мешканців.
“Сьогодні ми почули перші результати: найближчим часом перші двадцять осіб, серед яких – колишні міністри, генеральні прокурори та інші високопосадовці, будуть виселені з державних будинків. Хочу підкреслити – ці двадцять осіб “на вихід” є першими й далеко не останніми”, – заявив Зеленський.
У новому ролику Зеленський виділив чимало уваги президентському законопроєкту про олігархів. Він зазначив, що навіть не підозрював про таку кількість “експертів з деолігархізації”, але зауважив, що вони не демонстрували свої знання протягом 30 років.
“І жоден з політиків, зокрема найвищого рівня, ніколи не підіймав питання олігархів. Мабуть, тому, що багато говорити про себе – негарно й нескромно”, – зазначив президент.
Однак Зеленський подякував критикам за їхню точку зору, але натякнув на зв’язки цих критиків з олігархами.
“Ваші зауваження цінні: ви багато років працюєте з олігархами, чи на олігархів, чи під олігархами, а отже, точно розумієте всі недоліки закону, бувши, як то кажуть, глибоко в матеріалі”, – додав він.
Після цього Зеленський звернувся, власне, до олігархів, яких називає “роботодавцями критиків” й закликав їх прийняти те, що Україна починає нову історію – “за правилами”.
“Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не коштом держави. Бізнесом, який платить податки, а не “відкати”. Який фінансує благодійні проєкти, а не групку депутатів. Який примножує свій капітал не тому, що ділить і віднімає у країни”, – заявив Зеленський.
Він наголосив, що ті, хто не прийматиме нові правила, залишаться поза грою. Зеленський застеріг олігархів щодо того, щоб вони не намагалися вплинути на депутатів Ради й заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум.
“Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде”, – додав Зеленський.
- Також на засіданні розглянули питання якості питної води. З доповіддю щодо цього питання виступив очільник Держводагентства Валентин Шліхта. Однак президент Володимир Зеленський залишився невдоволеним цією доповіддю та підготовкою до неї, тож було ухвалено рішення перенести це питання на наступне засідання.