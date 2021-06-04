Подякував критикам і звернувся до олігархів: Зеленський опублікував новий ролик

Відео з’явилося у Facebook президента.

Зокрема, Зеленський заявив, що хоче, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. У мріях президента, порядок денний цих засідань міститиме лише один пункт – Україні ніхто й ніщо не загрожує.

Водночас наразі Україна лише йде до цієї мети, тому президент проінформував про підсумки чергового засідання, яке відбулося сьогодні, 4 червня.

Перш Зеленський розповів про результати виконання попередніх рішень РНБО. Йдеться про санкції щодо “злодіїв у законі та кримінальних авторитетів”. Президент заявив, що за три тижні шістьом “злодіям у законі оголошено” підозру, дванадцятьох – видворили, а інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу.

“Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні. Крім того, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів. Третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти – скасовані документи на проживання в Україні. І це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди”, – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що на засіданні обговорили “проблемні питання громадян, які проживають у сільській місцевості”, зокрема у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Зеленський додав, що у цих селищах “найбільшою проблемою є використання об’єктів державної власності незрозумілими особами з незрозумілих підстав”.

Він нагадав, що дав доручення провести аудит усіх державних земель і будинків, а також встановити повний перелік їхніх мешканців.

“Сьогодні ми почули перші результати: найближчим часом перші двадцять осіб, серед яких – колишні міністри, генеральні прокурори та інші високопосадовці, будуть виселені з державних будинків. Хочу підкреслити – ці двадцять осіб “на вихід” є першими й далеко не останніми”, – заявив Зеленський.

У новому ролику Зеленський виділив чимало уваги президентському законопроєкту про олігархів. Він зазначив, що навіть не підозрював про таку кількість “експертів з деолігархізації”, але зауважив, що вони не демонстрували свої знання протягом 30 років.

“І жоден з політиків, зокрема найвищого рівня, ніколи не підіймав питання олігархів. Мабуть, тому, що багато говорити про себе – негарно й нескромно”, – зазначив президент.

Однак Зеленський подякував критикам за їхню точку зору, але натякнув на зв’язки цих критиків з олігархами.

“Ваші зауваження цінні: ви багато років працюєте з олігархами, чи на олігархів, чи під олігархами, а отже, точно розумієте всі недоліки закону, бувши, як то кажуть, глибоко в матеріалі”, – додав він.

Після цього Зеленський звернувся, власне, до олігархів, яких називає “роботодавцями критиків” й закликав їх прийняти те, що Україна починає нову історію – “за правилами”.

“Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не коштом держави. Бізнесом, який платить податки, а не “відкати”. Який фінансує благодійні проєкти, а не групку депутатів. Який примножує свій капітал не тому, що ділить і віднімає у країни”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що ті, хто не прийматиме нові правила, залишаться поза грою. Зеленський застеріг олігархів щодо того, щоб вони не намагалися вплинути на депутатів Ради й заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум.

“Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде”, – додав Зеленський.