У Збройних силах України підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

“Станом на 17:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстрований ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що коронавірус був підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону, який перебував на самоізоляції з 23-го березня, тому що контактував з хворою людиною.

“В цей момент стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби”, – сказано в повідомленні.

Також наголошується, що ще двоє військовослужбовців, які контактували з хворим, зараз відправлені на самоізоляцію.