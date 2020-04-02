Про це повідомляється на сторінці Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.
“Станом на 17:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстрований ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що коронавірус був підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону, який перебував на самоізоляції з 23-го березня, тому що контактував з хворою людиною.
“В цей момент стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби”, – сказано в повідомленні.
Також наголошується, що ще двоє військовослужбовців, які контактували з хворим, зараз відправлені на самоізоляцію.
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз є в два рази меншою, ніж в світі.
- У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.