8 вересня фіналісти Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє" представили колекції на Neo.Fashion.2022 у межах Berlin Fashion Week.

Про це повідомляє пресслужба Ukrainian Fashion Week.

“Ми сповнені солідарності та щасливі, що можемо дати українським дизайнерам платформу в їхній нинішній ситуації. Вся команда Neo.Fashion. висловлює свою солідарність з українським народом”, – зазначив засновник та СЕО Neo.Fashion. Єнс Зандер.

6–8 вересня Neo.Fashion. відбувся вшосте у межах Berlin Fashion Week. Цьогоріч показ був на новій локації, у німецькому культурному центрі Reinbeckhallen. Також запроваджено новий формат “Aspiring Designers”. Таким чином, Neo.Fashion. продовжує розвиватися та пропонує молодим дизайнерам унікальну платформу для просування молодих талантів у Німеччині.

У повідомленні зауважили, що спільно з Ukrainian Fashion Week шість учасників та переможців Всеукраїнського конкурсу “Погляд у майбутнє” показали свої колекції у показі.

Одна з учасниць, Лілія Олійник, яка представила колекцію Genderless розповіла, що при створенні колекції надихалася шкільною формою гімназисток 19-го століття та атмосферою танцю Vogue. Головний меседж колекції Genderless: одяг створений для комфорту та самовираження і не може уособлювати гендер та людські якості.

Натомість Анна Кузьменко презентувала колекцію “Caprichos”, натхненням для якої стала всесвітньо відома серія офортів “Caprichos” іспанського художника Франсіско-Хосе де Гої. Художник зобразив не лише похмурі реалії Іспанії 18-го століття – епідемії, інквізицію, соціальну нерівність – але також висміяв пороки своїх сучасників. Анна Кузьменко проводить аналогію між сучасною ситуацією у світі та епохою художника – циклічність історії та універсальність людського досвіду.

Дизайнерка Наталія Довганич надихалася східним стилем в одязі при створенні колекції “Timeless silhouette”. Дизайнерка подає вуличний одяг у новому стандарті краси – спираючись на майстерність дизайну у футуристичному та естетичному виконанні. У колекції продемонстровано тектонічні зміни стандартів чоловічого образу. Це одяг поза часом та гендером.

А ось Ольгу Задибчук на колекцію “Iris Iridaceae”надихнула квітка ірису, а також sustainable fashion. Дизайнерка прагне у символі квітки втілити боротьбу віри, надії, любові та передати, як крізь боротьбу і добро проростає краса.

Довідка. Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу “Погляд у майбутнє” було започатковано у 2000 році під егідою Української Ради Моди (Ukrainian Fashion Council). Участь у конкурсі дає шанс молодим дизайнерам продемонструвати свій творчий потенціал фахівцям та шанувальникам моди, привернути увагу медіа, отримати фінансову підтримку інвесторів та можливість співпраці з відомими дизайнерами та торговельними марками – тобто створити своє майбутнє.