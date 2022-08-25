Сьогодні, 25 серпня, в більшості областях України переважатиме сонячна на спекотна погода. У східних та південно-східних областях через пориви вітру оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 25 серпня в країні буде без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 29-34°, в Карпатах та Кримських горах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві 25 серпня буде сухо. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°. 25 серпня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.