Про це повідомляють #Букви.

У списку всього 13 прізвищ, тобто не на всі міністерства визначені кандидати.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

  • Вадим Пристайко – віце-прем’єр з питань євроінтеграції;
  • Олексій Резніков – віце-прем’єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
  • Михайло Федоров – віце-прем’єр і міністр цифрової трансформації;
  • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
  • Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;
  • Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;
  • Ілля Ємець – міністр охорони здоров’я;
  • Владислав Криклій – міністр інфраструктури;
  • Марина Лазебна – міністр соціальної політики;
  • Денис Малюська – міністр юстиції;
  • Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;
  • Ігор Уманський – міністр фінансів;
  • Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

Слід зазначити, що раніше четверо кандидатів у міністри відмовилися від запропонованих посад в новому Уряді.

Зокрема, керівник КБ “Луч” Олег Коростильов відмовився від поста міністра промислового розвитку і оборонного комплексу.

Нинішній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов вирішив не очолювати Міністерство агропромислового комплексу.

Економіст Роман Жуковський відмовився від пропозиції стати міністром економіки.

Крім того, колишній міністр палива і енергетики і ексзаступник керівника Держуправління справами Іван Плачков не погодився очолити Міністерство енергетики.

  • На закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд.