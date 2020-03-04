У поданні нового прем'єр-міністр Дениса Шмигаля на новий Кабмін тільки 13 прізвищ кандидатів у міністри, інші - ще не визначені.

Про це повідомляють #Букви.

У списку всього 13 прізвищ, тобто не на всі міністерства визначені кандидати.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

Вадим Пристайко – віце-прем’єр з питань євроінтеграції;

Олексій Резніков – віце-прем’єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;

Михайло Федоров – віце-прем’єр і міністр цифрової трансформації;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;

Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;

Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;

Ілля Ємець – міністр охорони здоров’я;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури;

Марина Лазебна – міністр соціальної політики;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;

Ігор Уманський – міністр фінансів;

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

Слід зазначити, що раніше четверо кандидатів у міністри відмовилися від запропонованих посад в новому Уряді.

Зокрема, керівник КБ “Луч” Олег Коростильов відмовився від поста міністра промислового розвитку і оборонного комплексу.

Нинішній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов вирішив не очолювати Міністерство агропромислового комплексу.

Економіст Роман Жуковський відмовився від пропозиції стати міністром економіки.

Крім того, колишній міністр палива і енергетики і ексзаступник керівника Держуправління справами Іван Плачков не погодився очолити Міністерство енергетики.