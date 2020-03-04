Про це повідомляють #Букви.
У списку всього 13 прізвищ, тобто не на всі міністерства визначені кандидати.
Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:
- Вадим Пристайко – віце-прем’єр з питань євроінтеграції;
- Олексій Резніков – віце-прем’єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
- Михайло Федоров – віце-прем’єр і міністр цифрової трансформації;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
- Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;
- Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;
- Ілля Ємець – міністр охорони здоров’я;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури;
- Марина Лазебна – міністр соціальної політики;
- Денис Малюська – міністр юстиції;
- Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;
- Ігор Уманський – міністр фінансів;
- Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.
Слід зазначити, що раніше четверо кандидатів у міністри відмовилися від запропонованих посад в новому Уряді.
Зокрема, керівник КБ “Луч” Олег Коростильов відмовився від поста міністра промислового розвитку і оборонного комплексу.
Нинішній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов вирішив не очолювати Міністерство агропромислового комплексу.
Економіст Роман Жуковський відмовився від пропозиції стати міністром економіки.
Крім того, колишній міністр палива і енергетики і ексзаступник керівника Держуправління справами Іван Плачков не погодився очолити Міністерство енергетики.
- На закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд.