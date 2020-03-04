Цю інформацію #Буквам підтвердили джерела в партії “Слуга народу”.
Зокрема, керівник КБ “Луч” Олег Коростильов відмовився від поста міністра промислового розвитку і оборонного комплексу.
Нинішній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов вирішив не очолювати Міністерство агропромислового комплексу.
Економіст Роман Жуковський відмовився від пропозиції стати міністром економіки.
Крім того, колишній міністр палива і енергетики і ексзаступник керівника Держуправління справами Іван Плачков не погодився очолити Міністерство енергетики.
“Жуковський відмовився ще позавчора. І Плачкова ніякого там давно немає”, – розповів один з депутатів.
Варто зазначити, що на момент презентації нового складу Уряду президентом Володимиром Зеленським, він уже знав, що Коростильов і Жуковський відмовилися.
Водночас, Милованов, за словами джерела, образився, що його відправили до Міністерства агропромислового комплексу.
“Крім того, у них немає першого віце-прем’єра з економіки взагалі, як кандидата, тобто вони змінюють Кабмін через економіку, а економічного блоку немає”, – сказав депутат.
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