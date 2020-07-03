У Києві показник тестування на COVID-19 є найвищим в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Зазначу, що ми збільшуємо кількість тестувань на COVID-19, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Наприклад, тільки за останню добу в столиці зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА. Зокрема, за весь період “Київський лабораторний центр МОЗ України” зробив майже 44 тисячі досліджень ПЛР-тестів”, – сказав Віталій Кличко.

За його словами, такі дослідження проводять ще у 4 комунальних медзакладах, а також у приватних клініках і державних медичних установах.

Також він розповів, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

“Показник тестування в столиці сьогодні – найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста”, – додав мер.