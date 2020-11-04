Про це повідомляє телеканал NY1.
“Люди будуть заарештовані, якщо вони будуть знищувати власність, грабувати магазини. Якщо вони атакують кого-небудь, вони будуть заарештовані “, – заявила глава патрульної служби Нью-Йорка Хуаніта Холмс.
За її словами, поліція буде проявляти до вандалам і погромників “нульову терпимість”.
Холмс додала, що всі сили правопорядку в Нью-Йорку знаходяться в режимі готовності і вони не потребуватимуть підкріплення.
У свою чергу, глава управління поліції Нью-Йорка Теренс Монахан повідомив, що в даний час в мегаполісі панує спокійна атмосфера, а серйозних інцидентів поки вдається уникати.
Мирні протести, навпаки, правоохоронці мають намір захищати від будь-яких загроз, зазначив Монахан.
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