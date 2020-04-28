За останні два тижні нардеп Микола Тищенко примудрився потрапити мінімум в три медіа-скандали. У той же час його колеги по партії впевнені, що всьому виною київські розборки за владу. Чому, дізнавалися Букви.

Три скандали за карантин

У понеділок програма журналістських розслідувань «Бігус.Інфо» видала сюжет про те, що незважаючи на карантин ресторан нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка «Велюр» продовжує приймати гостей. Хоч і з суворим «фейс-контролем».

Журналісти програми тиждень стежили за життям ресторану і помітили, як туди входили нардеп Антон Яценко, партнер олігарха Ігоря Коломойського і помічник нардепа від СН Павло Куфтирєв, депутат і колишній сценарист Кварталу 95 Олександр Кабанов, менеджер Метінвесту Віталій Кисіль, перший заступник голови Офісу президента і екс -продюсер «Кварталу 95» Сергій Трофимов, депутат Ігор Негулевський.

Депутат Яценко на питання, що він робив в ресторані «Велюр», відповів, що не був там. Депутат Кабанов теж спочатку сказав, що не був у ресторані, але після уточнюючих питань зізнався: “Я ж у Колі був. Це Тищенко. Це ж його ресторан”.

Сам Тищенко заперечив, що він власник ресторану Велюр. На питання журналіста, що там робили народні депутати, Тищенко сказав: “Це питання не до мене”.

Втім, мабуть, почитавши гнівні пости про роботу ресторану, коли увесь інший бізнес загинається на карантині, Тищенко написав в Інстаграмі пост, що ресторан не працює, просто він там проводив ділові зустрічі.

«Так, дійсно в ресторані «Велюр» іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте – “особисті зустрічі”. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько. Я суворо дотримуюся карантинних заходів і впевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції … У Велюрі ж я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму … перетворення міста Києва », – написав Тищенко.



За два дні до цього Тищенко влип у скандал у зв’язку з тим, що назвав день Чорнобильської трагедії святом.

«Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильської катастрофи», – сказав Тищенко в прямому ефірі телеканалу «Наш».

А напередодні Великодня депутат опинився в епіцентрі конфлікту з блогером Лілією Багіровою.

Багірова взялася допомагати палаючим селах Житомирщини, Тищенко обіцяв їй допомогти, але в підсумку блогер звинуватила його виключно в піарі.

Через день Багірова отримала в повідомленнях погрози нібито від Тищенко, де він називав її «російською твариною» і обіцяв підкинути наркотики її чоловікові.

У свою чергу погрози на свою адресу стала отримувати і дружина Тищенко Алла Барановська. За словами дружини депутата-ресторатора їй писали якісь малолітки, які погрожували її маленькому синові.

Заливаючись сльозами Барановська записала відео, де говорила, що була проти походу чоловіка в політику, тому що знала, що там бруд, але такого не очікувала.

Коли скандал вийшов на пік, з’явився пранкер Джокер, який написав, що це він ображав Багірову під виглядом Тищенка.

Восени той же Джокер спровокував Тищенка зізнатися, що він платить своїй групі зарплату в конвертах.

Слід зазначити, що скандали з Тищенком підсвітили як Олександр Дубинський, так і анонімні телеграм-канали та боти в соцмережах. І звісно відреагував головний медіа-опонент і викривач Андрія Єрмака Гео Лерос.

Вліз у Київ

Депутати з «Слуги народу», з якими вдалося поспілкуватися «Буквам», не відчувають особливих симпатій до Тищенка. Але при цьому вони визнають, що скандали навколо депутата спеціально медійно роздмухували.

«Коля, звичайно, і сам собі майстер влаштувати скандал на рівному місці, але все ж важко не помітити, що відео про Чорнобиль від каналу “Наш” подивилися більше, ніж у каналу переглядів взагалі за два тижні», – зізнався один з депутатів.

«Його просто топлять, бо він вліз в Київ», – говорить ще один представник «Слуги народу».

Йдеться про боротьбу за те, хто очолить штаб і список партії СН на виборах восени в Києві, а значить і буде впливати на більшість у Київраді.

У лютому в «Слузі народу» визначалися, як будувати виборчу кампанію на місцевих виборах.

«Це було тоді, коли президент сказав: «Нові уже не в моді. Нам потрібні досвідчені. Чистота не така важлива». Тоді ж він повідомив, що виборами замість Трофімова займеться помічник президента Сергій Шефір. «Шефіру ж нічого робити, нехай і займеться виборами», – розповів депутат, який був присутній на зустрічі.

Тоді ж визначили кураторів від партії по регіонах. Київ начебто мали віддати голові партії Олександру Корнієнку.

«Ткаченко, Тищенко, Холодов, вони вже так дістали своїми чварами – що ми вирішили поставити когось нейтрального», – розповів тоді «Буквам» один з депутатів.

Андрій Холодов керував президентською і парламентською кампанією в Києві. Олександр Ткаченко займався кандидатами по мажоритарці в столиці. Що входило в сферу відповідальності Тищенка, ніхто і пояснити не міг.

Проте, через місяць виявилося, що штабом в Києві керує таки Тищенко. І депутати кивають, що рішення це прийняте не без Андрія Єрмака, кума депутата.

«Це розлютило як київських мажоритарників, які не хочуть працювати з Тищенком, так і Холодова. Тепер він в чатах кожен раз не забуває нагадати, який у нас хороший глава київського штабу, коли Тищенко влипає в якийсь скандал», – розповідає не під запис один зі «Слуг».

Депутатів-мажоритарників не влаштовує репутація Тищенка, вони також сумніваються, що під такого лідера в Києві на місцеві вибори вдасться зібрати нормальну команду до Київради і отримати хороший відсоток голосів.

Також частина київських мажоритарників впевнена, що Єрмак просто зливає Київ Кличкові, виставляючи проти нього Тищенка.

Адже Тищенко на даний момент не просто глава штабу, а й головний потенційний кандидат в мери від «Слуги народу».

Нагадаємо, що свого часу колишній глава ОП Андрій Богдан хотів позбавити Кличка посади голови КМДА, але потім всі розмови стихли. Мера і президента помирив Андрій Єрмак.

Але при цьому група Богдана-Вавриша не забарилися закинути в ЗМІ, що Єрмак зберіг за це вплив на деякі бізнес-питання в Києві. Зокрема, на сферу кіосків.

Нещодавно мер Києва сам визнав, що главу КП «Благоустрій» він призначив після консультацій з Єрмаком.

Пару тижнів тому рейтинг Тищенка був на 1% вище, ніж у Олександра Ткаченка, тому він міг апелювати до цього на оглядинах партії.

Зараз завдяки кільком скандалам рейтинг Ткаченка може виявитися вищим, ніж у Тищенка.

За нинішньої соціології шанси виграти у Кличка мінімальні. Але ось вклинитися в боротьбу за Київраду і створити меру максимально незручні умови можна.

Та й групі Вавріша-Богдана хотілося б посилитися в місті.

Втім, є ще один нюанс, який міг нашкодити Тищенку – він входить в число тих депутатів, які збирають голоси під антиколомойський закон.

У зв’язку з цим буде цікаво подивитися, як проголосує Антон Яценко, який минулого разу при голосуванні утримався. А тепер заходив до Тищенка у “Велюр”.