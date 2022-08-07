Державна поліція більше не охоронятиме генеральні консульства РФ в Даугавпілсі та Лієпаї, дипломатичні працівники цих консульств оголошені в Латвії небажаними особами.

Про це повідомляє литовський мовник LSM.

Рішення ухвалено на знак солідарності з Україною.

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що з огляду на воєнні злочини армії РФ в Україні, Латвія звужує дипломатичні відносини з РФ, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Було названо і термін – це мало відбутися до 30 квітня. Тоді ж було вирішено вислати 13 російських дипломатів.

18 березня глава МЗС ухвалив рішення вислати з Латвії трьох співробітників посольства РФ. Він пояснив, що рішення ухвалене у зв’язку з агресією РФ в Україні, а діяльність осіб, що висилаються, «несумісна зі статусом дипломата». Видворені посольські працівники залишили Латвію 23 березня. Міністр також повідомив, що видворення проводиться скоординовано з іншими країнами Балтії: з Литви було наказано виїхати чотирьом російськими посольськими працівниками, з Естонії — трьом.

У перший же день вторгнення російських військ в Україну глава МЗС оголосив, що Латвія припиняє видавати візи російським громадянам.