Про це повідомляє литовський мовник LSM.
Рішення ухвалено на знак солідарності з Україною.
На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що з огляду на воєнні злочини армії РФ в Україні, Латвія звужує дипломатичні відносини з РФ, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Було названо і термін – це мало відбутися до 30 квітня. Тоді ж було вирішено вислати 13 російських дипломатів.
18 березня глава МЗС ухвалив рішення вислати з Латвії трьох співробітників посольства РФ. Він пояснив, що рішення ухвалене у зв’язку з агресією РФ в Україні, а діяльність осіб, що висилаються, «несумісна зі статусом дипломата». Видворені посольські працівники залишили Латвію 23 березня. Міністр також повідомив, що видворення проводиться скоординовано з іншими країнами Балтії: з Литви було наказано виїхати чотирьом російськими посольськими працівниками, з Естонії — трьом.
У перший же день вторгнення російських військ в Україну глава МЗС оголосив, що Латвія припиняє видавати візи російським громадянам.
- Нагадаємо, з 1 серпня уряд Латвія призупинив низку угод РФ, зокрема про економічне співробітництво.
- Також у латвійському уряді закликають Європейський Союз визнати РФ державою-спонсором тероризму.
- Окрім цього, Латвія тимчасово зупинила дію угоди з РФ щодо спрощення поїздок для мешканців прикордонних регіонів. Такий формат поїздок для росіян, що живуть біля кордону з Латвією, скасовано з понеділка, 1 серпня.