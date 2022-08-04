З 1 серпня уряд Латвія призупинив низку угод РФ, зокрема про економічне співробітництво.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

Також призупинили дію угоди між урядами країн щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.

Окрім цього, в офіційному віснику йдеться про призупинення дії угоди між Латвією та РФ від 2010 року щодо спрощення взаємних поїздок між жителями прикордонних районів двох країн.

Що важливо, у Латвії призупинили дію статті 13 міжурядової угоди з РФ щодо соціального захисту російських військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, які проживають на території Латвії.

Раніше президент Латвії Егіл Левітс заявив, що підтримує ініціативу позбавлення громадянства тих осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. За його словами, бути нейтральним у тій ситуації, яка складалась — неможливо.