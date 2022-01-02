Відповідне ухвалення суду опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових справ.
Згідно із документом, поліція придбала інтимні фото блогерки задля збору доказів у справі. Такий “збір інформації” оперативники здійснили кілька разів. Ім’я блогерки не розголошується.
Перший раз за контент правоохоронець сплатив близько 883 гривень. Вдруге закупівлю світлин здійснено 25 лютого за 883 гривень, аби переконатися, що дівчина поширює порноконтент.
Справу відкрито правоохоронцями у травні 2020 року. Згідно з ухваленням суду, дівчина за місцем свого проживання “організувала незаконну діяльність з виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції з допомогою вебсайту “OnlyFans”, в яких відвідувачі за грошову винагороду отримають матеріали порнографічного характеру у вигляді фото та відео матеріали порнографічного характеру”.
Їй висунуто обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.301, ч.3 ст. 301 КК України (виготовлення і збут порнографічних матеріалів) та притягнули до відповідальності.
- Раніше модераторка контенту соціальної мережі TikTok Кенді Фрейзер подала до суду через відео з дитячою порнографією і самогубствами. Також серед неприйнятного контенту спостерігалися зґвалтування, обезголовлення і знущання з тварин.
- Також американська співачка Біллі Айліш розповіла про пристрасть до перегляду порнографії, починаючи з 11 років. Також додала про те, як це викликало кошмари та зіпсувало її, коли вона почала зустрічатися.
- Нагадаємо, що під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу COVID-19 по всьому світу, значно збільшилося використання Інтернету та перегляд онлайн-порнографії.