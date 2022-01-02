Голосіївський районний суд Києва розглядає справу української блогерки OnlyFans, яку звинувачують у виготовленні та поширенні порнографії.

Відповідне ухвалення суду опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових справ.

Згідно із документом, поліція придбала інтимні фото блогерки задля збору доказів у справі. Такий “збір інформації” оперативники здійснили кілька разів. Ім’я блогерки не розголошується.

Перший раз за контент правоохоронець сплатив близько 883 гривень. Вдруге закупівлю світлин здійснено 25 лютого за 883 гривень, аби переконатися, що дівчина поширює порноконтент.

Справу відкрито правоохоронцями у травні 2020 року. Згідно з ухваленням суду, дівчина за місцем свого проживання “організувала незаконну діяльність з виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції з допомогою вебсайту “OnlyFans”, в яких відвідувачі за грошову винагороду отримають матеріали порнографічного характеру у вигляді фото та відео матеріали порнографічного характеру”.