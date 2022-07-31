Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У телефоні патрульні виявили чати з російськими телефонними номерами, на які він надсилав фото, зроблені після обстрілів, можливо, на які ж сам і наводив ракети росіян.

Також, в телефоні були фото “якихось маячків”.

Білошицький пояснив, що далі з затриманим працюватимуть відповідні служби.

“Пам’ятайте, що ворог не тільки у формі, якому ми насипаємо. Мордор, як чорт, може мати різні обличчя і проникати в будь-яку сферу нашого суспільства. Будьте пильними”, – закликав він.