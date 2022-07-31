Пильна громадянка повідомила у поліцію про підозрілого чоловіка, який робив фото пошкоджених будівель у Харкові.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У телефоні патрульні виявили чати з російськими телефонними номерами, на які він надсилав фото, зроблені після обстрілів, можливо, на які ж сам і наводив ракети росіян.

Також, в телефоні були фото “якихось маячків”.

Білошицький пояснив, що далі з затриманим працюватимуть відповідні служби.