Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
У телефоні патрульні виявили чати з російськими телефонними номерами, на які він надсилав фото, зроблені після обстрілів, можливо, на які ж сам і наводив ракети росіян.
Також, в телефоні були фото “якихось маячків”.
Білошицький пояснив, що далі з затриманим працюватимуть відповідні служби.
“Пам’ятайте, що ворог не тільки у формі, якому ми насипаємо. Мордор, як чорт, може мати різні обличчя і проникати в будь-яку сферу нашого суспільства. Будьте пильними”, – закликав він.
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