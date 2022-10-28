Поліціянти та волонтери врятували в Донецькій області дітей, батька яких вбив ворожий снаряд, що розірвався на приватному подвір’ї. Братик та сестричка були в будинку та залишилися живі. Зараз 9-річний Андрій та 10-річна Оля перебувають у безпечному місці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України у Facebook.

Як розповіли правоохоронці, сім’я мешкала в селі Торське Лиманської громади, яке майже щодня потерпає від ударів росіян. Поліціянти регулярно приїжджали до родини з проханням евакуюватися, але батько категорично відмовлявся.

“Волонтери пропонували главі сім’ї житло і навіть роботу в іншому регіоні України. Також ми пообіцяли, що діти будуть проживати й навчатися в комфортних умовах. Але чоловік написав нам офіційну відмову. А ввечері зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що батька родини не стало”, — сказав виконувач обов’язків голови відділу поліції Лимана Ігор Угнівенко.

Зазначається, що один зі снарядів прилетів на подвір’я будинку, де мешкала родина. Батька, який був надворі, зачепило осколками. Від отриманих травм 51-річний чоловік загинув на місці. Діти в цей момент перебували в оселі.

“До нас у двір влучив снаряд. Тато в цей час був на вулиці, він саме збирався зайти до будинку, але не встиг, його вбило. Ми дуже злякалися і сховалися”, — розповів 9-річний Андрій.

Мати дітей померла 4 роки тому. Тато виховував їх сам. Після трагедії Андрійка та 10-річну Олю забрали до себе сусіди та подзвонили в поліцію з проханням про допомогу.

Правоохоронці організували евакуаційний рейс і разом з волонтерами та госпітальєрами вирушили за братиком та сестричкою. Андрійко одразу погодився їхати, а Оля дуже боялася, що їх відвезуть до дитячого будинку.

“Ми раніше вже приїжджали до цих дітлахів, вони нас знали. Тому вдалося заспокоїти дівчинку та вмовити її поїхати разом з братом до більш безпечного місця”, — сказав дільничний офіцер поліції Артем Медєнцев.

Рятівники виїхали двома машинами. В одній везли дітей, в іншій – загиблого батька, аби не травмувати малечу. Пізніше волонтери повернулися за речами Андрія та Олі.

Наразі діти перебувають у Покровському районі, їх забрала до себе рідна тітка.

ДОВІДКА. На початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру. Завдяки цьому, станом на 2 серпня, з Донецької області було вивезено 6 158 осіб, серед яких 1 037 — діти. Також президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися.