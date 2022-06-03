Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.
Мешканці села Софіївська Борщагівка повідомили, що на краю недобудови сидить невідома жінка. Згодом правоохоронці допомогли молодій жінці, поспілкувались із нею та доправили додому.
Як виявилося, вона знаходилася у важкому психологічному стані, зокрема, через те, що в російській окупації перебувають батьки з її чотирирічною дитиною.
“Шановні громадяни! Поліція закликає дбати про своє здоров’я та стан своїх близьких! У разі потреби звертайтесь до спеціалістів за кваліфікованою допомогою! Бережіть себе та своїх близьких!”, — закликали в поліції.
- Нагадаємо, що в Бучанському районі Київської області виявили тіла двох цивільних жителів. Їх вбили окупанти у селі Бузова.
- Також в Україні зник безвісти громадянин Чехії, який на початку березня допомагав вивозити цивільне населення із сіл, розташованих на північно-західних околицях Київщини.
- Раніше 17 березня окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії житлових будинків у Нових Петрівцях (Київська область).