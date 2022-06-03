Поліціянти Бучанського району врятували жінку, яка намагалася стрибнути з багатоповерхівки. Наразі її родичі перебувають на тимчасово окупованій російськими військами території.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

Мешканці села Софіївська Борщагівка повідомили, що на краю недобудови сидить невідома жінка. Згодом правоохоронці допомогли молодій жінці, поспілкувались із нею та доправили додому.

Як виявилося, вона знаходилася у важкому психологічному стані, зокрема, через те, що в російській окупації перебувають батьки з її чотирирічною дитиною.