Половина українців не схвалюють перенаправлення коштів з Фонду для боротьби з коронавірусом COVID-19 на будівництво доріг.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 15-17 листопада 2020 року.

Так, абсолютна більшість респондентів (98%) вважають за потрібне в першу чергу спрямувати кошти зі спеціального фонду на закупівлю засобів захисту для лікарів, а також на закупівлю обладнання для лікарень.

Крім того, 97% опитаних заявили про необхідність направити гроші з COVID-фонду на облаштування лікарняних ліжок медичним киснем і закупівлю ліків.

А 94% респондентів заявили про необхідність використати гроші на доплати лікарям і особам, залученим до боротьби з коронавірусом.

Крім цього, 86% опитаних висловилися на користь спрямування грошей на збільшення кількості тестувань на коронавірус.

Виділення коштів фонду на будівництво мобільних госпіталів підтримують 81% опитаних.

На користь виділення грошей на компенсації підприємцям за вимушений простій через карантин також висловилися 81% респондентів.

Найменше українці підтримують використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг. Зокрема, 48% респондентів підтримали таку ідею. Водночас 50% опитаних висловилися проти.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.